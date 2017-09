Bryan Ruiz ainda pondera sair de Alvalade

Pub

Apesar de as principais ligas da Europa já terem fechado, o avançado não descarta a possibilidade de deixar o Sporting

Bryan Ruiz admitiu que deixar o Sporting se surgir uma proposta que lhe agrade. O avançado, que não faz parte das opções do treinador Jorge Jesus, abriu a porta da saída de Alvalade após o empate (1-1) frente ao México, a contar para o apuramento para o Mundial 2018.

"Vou regressar a Portugal e se houver uma opção interessante, que seja boa para mim e para a minha família, vou analisar. Caso contrário, sou uma pessoa madura que sabe tomar decisões", disse o capitão da Costa Rica em declarações ao Teletica. "Gostava de continuar na Europa ou nesta zona da América, mas se não surgir nada que me satisfaça vou continuar no Sporting a trabalhar duro", acrescentou.

Recorde-se que tudo indicava que Bryan Ruiz iria rumar a um novo clube mas, até agora, ainda não foi encontrada nenhuma saída para a carreira do jogador que termina contrato com os leões no final desta temporada.