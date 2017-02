Pub

Estoril não criou uma única oportunidade de golo, ao contrário da equipa de Jesus, que desperdiçou uma mão-cheia delas e só descansou quando Bas Dost converteu penálti aos 86"

O Sporting passou ontem na curta deslocação ao Estoril, vencendo por 2-0 e cimentando o terceiro lugar na Liga, onde o seu adversário se mantém numa posição desconfortável, dois lugares acima da linha de água. No António Coimbra da Mota, com 5200 espectadores nas bancadas, valeram os golos de Bryan Ruiz e Bas Dost, que continua a liderar a lista de melhores marcadores, agora com 18 remates certeiros e a responsabilidade de converter penáltis, pelo menos enquanto Adrien estiver lesionado.

Num jogo fraco, os leões marcaram nos únicos dois remates enquadrados que fizeram mas estiveram mais seguros defensivamente (nem uma oportunidade de golo para os canários), conseguindo manter a sua baliza virgem pela segunda vez consecutiva e ao fim de seis jogos sempre a sofrer golos longe de Alvalade.

Enquanto do lado do Estoril Pedro Carmona apostou numa série de alterações (deixando no banco nomes como Gonçalo Brandão, Diogo Amado ou Kléber, provavelmente tendo em vista o jogo da Taça da próxima semana frente ao Benfica), Jorge Jesus fez apenas uma mudança em relação à última partida: com o capitão ausente (mesmo que não estivesse magoado teria de cumprir castigo), o técnico leonino preferiu utilizar João Palhinha na posição 6, adiantando William Carvalho no terreno de jogo.

O Sporting perdeu força na transição ofensiva, uma vez que William raramente sobe com a bola nos pés, preferindo distribuí--la, e isso notou-se bastante nos primeiros 20 minutos, nos quais apenas a equipa da casa se conseguia aproximar da área contrária com algum espaço, explorando sobretudo o flanco direito, onde Licá se manteve ativo (embora pouco inspirado) e atento à eventual menor capacidade defensiva de Jefferson, a cumprir o seu 100.º jogo pelos lisboetas.

Caído do céu

Ainda assim, e praticamente do nada, os visitantes chegaram à vantagem, num lance repleto de improbabilidades. Primeiro foi Alan Ruiz que fez uma rara aparição no lado direito, de onde tirou um cruzamento para a entrada da área; aí, Schelotto tentou o remate de primeira, que acabou por sair uma assistência bem medida para Bryan Ruiz desviar à boca da baliza.

O Estoril nem reagiu mal, com um cruzamento perigoso da esquerda que resultou em mais um canto, e dois remates quase seguidos, de Licá e de Matheus Índio, que Rui Patrício agarrou sem problemas.

Mas a verdade é que o Sporting acabou melhor a primeira parte, com Bas Dost a desperdiçar, ao segundo poste, um cruzamento de trivela de Gelson, e William Carvalho a fazer um remate disparatado em posição frontal depois de um novo passe "açucarado" do extremo leonino.

Na segunda parte, os visitantes controlaram sempre o jogo e nem a entrada de Kléber para o lugar de Bruno Gomes alterou essas coordenadas. William subiu de produção, passando a aparecer em zonas mais adiantadas do terreno, e o facto de o resultado ter ficado em aberto até bem perto do fim deveu-se exclusivamente à falta de eficácia dos verde e brancos na hora de rematar à baliza. Como aos 56 minutos, num centro milimétrico de Gelson incrivelmente desperdiçado por um Bas Dost em noite não, ou aos 70, quando Gelson decidiu imitar o seu colega holandês, depois de isolado por João Palhinha.

Bas Dost ainda falhou um chapéu, mas acabaria por colocar o nome na lista de marcadores, depois de ser agarrado por Diakhité dentro da grande área e converter, com classe, o respetivo pontapé de penálti (86") - o lance devia, no entanto, ter sido anulado pelo assistente, uma vez que no momento do cruzamento de Schelotto o ex-Wolfsburgo se encontrava em posição irregular.

Se não influiu na atribuição dos três pontos, esse remate vitorioso evitou pelo menos que o Sporting voltasse a vencer pela margem mínima, como sucedeu oito vezes nos 13 triunfos anteriores da equipa na Liga.