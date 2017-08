Bruno Fernandes ganha pontos no apoio a Bas Dost

Pub

Jorge Cadete, Dias Ferreira e Jorge Gabriel, ouvidos pelo DN, pedem rapidez para o ataque leonino na visita ao Steaua Bucareste

O Sporting joga amanhã (19.45), na Roménia, os milhões e o prestígio que a presença na fase de grupos da Liga dos Campeões confere. No onze de Jorge Jesus, a principal dúvida reside em quem vai desempenhar o papel de segundo avançado e servir de muleta para Bas Dost.

O técnico leonino apenas por uma vez não fez alterações nessa posição no que diz respeito a 2017--18, quando manteve a titularidade de Daniel Podence na receção ao Steaua, depois de também ter sido titular em Alvalade diante do V. Setúbal. Contudo, a ausência do internacional sub-21 da comitiva que viajou ontem para Bucareste reduz o leque de escolhas, que em princípio se esgotará em Bruno Fernandes, Doumbia e Alan Ruiz.

O primeiro, titular e autor de dois golos em Guimarães, é a escolha óbvia para o adepto sportinguista e antigo treinador do Arouca Jorge Gabriel. "Não tenho qualquer dúvida de que o titular será Bruno Fernandes, pelo momento de forma e pelas características. Nada melhor do que nos regermos pelo que já vimos, pelos factos. É um jogador que dá mais passe, criatividade e capacidade de contemporizar. Não é lento, mas prima por fazer que os outros corram. A sua capacidade de gerir os ritmos será muito importante", afirmou ao DN o apresentador televisivo, 49 anos, que claramente prefere ver o antigo médio de Udinese e Sampdoria no apoio ao ponta-de-lança holandês.

Já no entender de Jorge Cadete e de Dias Ferreira, qualquer uma das soluções poderá servir, mas alertam para a necessidade de haver velocidade no ataque. "É normal que se testem várias soluções nos primeiros jogos da época, mas penso que qualquer um pode ser uma mais-valia. O Sporting precisa de pelo menos empatar com golos e acredito que o vá conseguir", começou por dizer o antigo avançado, que brilhou de leão ao peito entre 1987 e 1995. "A estratégia deve passar por um jogador rápido, móvel e com espírito de sacrifício. A outra equipa vai jogar em casa, mas não vai poder atacar muito porque não pode sofrer golos", continuou o ex-futebolista, referindo características que se encaixariam no perfil de... Podence, ainda que Doumbia também as possua.

Por sua vez, o ex-dirigente Dias Ferreira confia numa velha máxima. "Tenho o princípio de que em equipa que ganha não se mexe. É apenas a teoria de um leigo, de um adepto", diz ao DN, aprovando assim a continuidade de Bruno Fernandes como apoio mais próximo a Bas Dost, depois de o jovem internacional português se ter destacado com uma excelente exibição e dois grandes golos na vitória em Guimarães. Ainda assim, Dias Ferreira admite que "jogadores rápidos, como Doumbia, podem fazer a diferença". Já sobre Alan Ruiz "ainda não estará em condições, pelo que não deverá ser esta a altura ideal para o lançar".

Certo é que, das três possibilidades, na presente temporada a escolha apenas recaiu em Bruno Fernandes. Embora tenha sido contratado para atuar uns metros mais atrás, na posição habitualmente ocupada por Adrien, o internacional sub-21 português já fez de segundo avançado diante de Desp. Aves e V. Guimarães, as duas partidas em que foi titular.

Por sua vez, Doumbia atuou ao lado de Bas Dost nos 55 minutos oficiais que fez de verde e branco, mas sempre como suplente utilizado. Ainda assim, o facto de o costa-marfinense de 29 anos ter a experiência acumulada de mais de 40 jogos em competições europeias poderá ser levado em conta.

Já Alan Ruiz, ainda sem minutos nesta temporada, tem a seu favor o bom entendimento revelado com o holandês na segunda metade da época passada.