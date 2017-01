Bruno de Carvalho sugere 11 medidas para a arbitragem

Pub

Presidente leonino quer publicação dos relatórios dos árbitros e acabar com os observadores, entre outras medidas

Bruno de Carvalho voltou a utilizar o Facebook para insistir no tema da arbitragem. Desta vez, o presidente leonino sugere 11 medidas que, no seu entender, contribuiriam para renovar e dignificar o setor que tem estado sob forte contestação, sobretudo por parte do Sporting e do FC Porto.

Entre as medidas propostas por Bruno de Carvalho encontram-se a "divulgação pública dos relatórios dos árbitros (sem notas pois a UEFA não permite)" e "acabar, pura e simplesmente, com os observadores, pois todos os jogos já são gravados, ou despedir todos os existentes e trazer novos sem vícios".