Bruno de Carvalho sobre Adrien: "FIFA tem de dar soluções"

Presidente dos leões voltou a falar esta quinta-feira sobre o caso Adrien, desta vez a jornalista da BBC. Pede para que o organismo que tutela o futebol mundial não seja "inflexível"

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, voltou esta quinta-feira a abordar a rejeição da FIFA em relação à inscrição de Adrien Silva pelo Leicester, em declarações a um jornalista da BBC, Steve Crossman, entretanto colocadas no Twitter.

"Espero que o Leicester consiga encontrar uma solução junto da FIFA porque estamos a falar de um caso em que toda a documentação foi colocada no TMS [Transfer Matching System] dentro do tempo limite à exceção de um documento que entrou 14 segundos depois. O TMS deveria ter em consideração o início do envio dos documentos e não os escassos segundos de atraso em relação ao último", afirmou o líder leonino.

"Adrien é uma excelente pessoa, um jogador fantástico e a FIFA tem de dar soluções nestes casos e não ser inflexível. Por ser justo e para bem do futebol temos esperança que no fim de tudo o Adrien seja inscrito e possa jogar. Este tipo de inflexibilidade por parte da FIFA não é justa e espero que a federação inglesa possa falar com a FIFA de forma a encontrar uma solução justa", acrescentou Bruno de Carvalho.

O referido jornalista escreveu ainda que a federação inglesa já procurou desbloquear a situação, mas que a FIFA recordou o que está escrito nos regulamentos.