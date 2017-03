Bruno de Carvalho prefere ser campeão a ter muitos lucros

Pub

Líder leonino diz que preside ao clube grande com melhor situação financeira

Bruno de Carvalho apresentou as contas do primeiro semestre da temporada 2016/17, que revelaram lucros de 46,5 milhões de euros. Na conferência de imprensa, o líder leonino, ainda assim, ressalvou que prefere ganhar títulos a apresentar muitos lucros e explica que o Sporting, financeiramente, está melhor do que Benfica e FC Porto.

"O Sporting é agora dos três grandes o que tem a melhor situação financeira. Se alguém dissesse em 2011 que estaríamos agora a fazer a apresentação destes resultados, chamavam-nos loucos. Quando começámos a subir as receitas, subimos o investimento, é assim que se faz. Mas não quero ser o campeão dos lucros, quero ser o campeão de futebol. Aumentámos vertiginosamente as receitas e depois fomos investir", disse Bruno de Carvalho, lembrando que o Sporting "tem quatro das maiores dez vendas de sempre em Portugal".

No que diz respeito à aquisição das VMOC"s, Bruno de Carvalho referiu que a SAD já tem "32% do valor" que necessita para fazer a recompra em 2026.

Em relação à dívida à Doyen, Bruno de Carvalho mostrou-se despreocupado: "Temos, e isto é muito importante, 18 milhões de euros retidos na UEFA. Portanto não há necessidade nenhuma de ir à procura de dinheiro para fazer qualquer pagamento à Doyen. O dinheiro está lá e já supera o valor devido. O dinheiro está lá, apenas está a decorrer o processo cá em Portugal. Não são os juros que estão a contar que preocupam o Sporting." Ainda sobre este caso, Bruno de Carvalho aproveitou para dizer que a Doyen "está por detrás de um dos candidatos ao Sporting", numa clara alusão a Pedro Madeira Rodrigues.

Carlos Vieira, vice-presidente para a área financeira, corroborou a visão de Bruno de Carvalho: "Atingimos o valor máximo de receitas neste mandato. Criámos as condições para, nos próximos tempos, a SAD investir e competir ao mais alto nível em todas as competições nas quais estamos envolvidos. Temos primado pela transparência. Muitas vezes joga contra nós, mas estamos cá para isso. Principalmente no caso das comissões. Se existem os números, foi porque os revelámos." O dirigente só lamentou, numa farpa ao Benfica, que "nem todos tenham apresentado as contas" até ao final do mês de fevereiro.

Promessa ou afirmação?

Ainda nesta conferência de imprensa, Bruno de Carvalho fez uma promessa - ou uma afirmação, como lhe chamou: "Não tenho qualquer dúvida que no próximo mandato vamos ser campeões e mais do que uma vez (... Ainda não demos essa alegria aos sportinguistas, mas vamos dar."

Para Pedro Madeira Rodrigues, as contas apresentadas não são alvo de elogio: "Está a ser vendido como algo positivo, mas o que se está a passar é que num ano vamos conseguir torrar o dinheiro que ganhámos com João Mário e Slimani. Assistimos a um aumento brutal na massa salarial, mas ficámos aquém nas receitas de bilheteira. As despesas já estão outra vez acima das receitas. Doyen? É a primeira vez que temos um presidente orgulhoso de ter dinheiro retido na UEFA, o que é das maiores vergonhas que podemos ter. Há uma coisa que são provisões nas contas e outra que são as efetivas. Bruno de Carvalho diz que tem lá o dinheiro. Vamos confirmar se temos lá o dinheiro ou se é apenas uma provisão contabilística."

Empréstimos e Adrien

No relatório e contas que o Sporting enviou à CMVM há duas ou três notas que merecem algum destaque. A começar pelos empréstimos de Meli, Markovic e Campbell, o único que ainda se vai mantendo por Alvalade após o emagrecimento do plantel em janeiro. Este trio custou ao Sporting um total de 1,6 milhões de euros.

No que diz respeito a Adrien, que renovou em fevereiro do ano passado, o Sporting teve que desembolsar 1,2 milhões de euros, sendo que esta verba foi despendida no primeiro semestre da temporada 2016/2017, segundo semestre do ano civil de 2016, o que pode querer dizer que houve um acordo entre as partes nesse sentido