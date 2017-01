Bruno de Carvalho: "Os dois próximos jogos são importantíssimos"

Pub

Presidente leonino discursou no Núcleo sportinguista de Castelo Branco.

O presidente do Sporting assegurou, esta sexta-feira, que o emblema de Alvalade nunca iniciou qualquer "conflito" durante o seu mandato. "Ao contrário do que as pessoas pensam não somos um clube que inicie conflitos. Até hoje e enquanto estou no Sporting não existiu nenhum conflito iniciado pelo Sporting", disparou Bruno de Carvalho

No dia em que os leões anunciaram um blackout e Jorge Jesus ficou em silêncio e sem dar habitual conferência de imprensa, o líder leonino marcou presença no Núcleo sportinguista de Castelo Branco e abordou alguns temas da atualidade e pediu o apoio dos adeptos em Chaves.

"Faço um apelo para a mobilização dos adeptos para dois próximos jogos, porque são importantíssimos nas nossas aspirações para esta época e para o objetivo que podemos lutar que passa pelo campeonato e pela Taça. Esperamos que todos vocês se desloquem a Chaves e só conseguiremos ganhar se estivermos muito focados e com o apoio incansável que se verificou nos últimos quatro anos. Faço este apelo a que se mobilizem para dois jogos importantíssimos. São os dois objetivos pelos quais ainda podemos lutar", disse o líder leonino, que se prepara para ir a votos dia 4 de março, para um segundo mandato.

E garantiu que "o Sporting, como tudo na vida, deve mexer-se nos bastidores", sem, no entanto, esquecer os princípios de transparência por que se orienta.

