Bruno de Carvalho: "Octávio Machado foi terceira escolha"

Presidente do Sporting respondeu ao ex-diretor do futebol em entrevista à televisão do clube

Bruno de Carvalho respondeu esta quinta-feira às críticas de Octávio Machado - acusou-o de cobardia por alegadamente o líder leonino não o ter recebido - e revelou que o ex-diretor do futebol dos leões foi a terceira escolha na altura em que foi contratado para assumir o cargo na estrutura do Sporting em julho de 2015.

"Veio dar esta entrevista [à CMTV] na pior altura possível, quando o Sporting precisa de paz. Andamos sempre neste jogo de necessidade de protagonismo. Devo dizer que Otávio não foi a nossa primeira escolha, foi a terceira. Na altura, a primeira não aceitou, a segunda eu recusei determinantemente, até porque agora é conhecido como pai da cartilha [Carlos Janela]. E só depois surgiu o nome de Octávio Machado [...] tentou criar frisson na atual estrutura do Sporting, a dar graxa a muita gente. Gostava que ele percebesse que o futebol mudou e que isto é o Sporting, não a Santa Casa da Misericórdia."