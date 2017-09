Bruno de Carvalho: "Não houve nenhuma proposta por William"

Pub

Presidente leonino falou do mercado leonino

Bruno de Carvalho, presidente do Sporting, garantiu esta sexta-feira à margem da apresentação da equipa sénior de Goalball do clube, que a SAD dos leões não recebeu qualquer proposta pelo médio William de Carvalho, apesar de ter falado insistentemente do interesse do West Ham, cujos dirigentes admitiram publicamente o interesse no futebolista português.

"O Sporting tem todo o prazer em fazer grandes negócios. E temos feito grandes negócios. Agora, também não queremos cortar as pernas a ninguém. Para o William Carvalho não houve uma única proposta. Não recusámos nem muito nem pouco, existiram abordagens, mas propostas nenhuma. Porque não tem jogado e jogou na seleção nacional? Ninguém disse que ele tinha uma lesão permanente", disse Bruno de Carvalho.