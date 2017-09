Bruno de Carvalho: "Meirim vai ter de responder no sítio certo"

Pub

Presidente do Sporting ameaçou processar o presidente do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. Em causa os três castigos de que foi alvo

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, ameaçou processar o presidente do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), José Manuel Meirim. Em entrevista à Sporting TV, o líder do clube de Alvalade teceu duras críticas ao órgão federativo, a propósito dos três castigos de que foi alvo.

"Isto é a massificação da estupidez. Com isto é que se vai denegrindo e desgastando a imagem de uma pessoa. As pessoas já não sabem porque estou castigado. Estou castigado porque sou um labrego... tive uma licenciatura de cinco anos e um mestrado, e no meio disto tudo acho que nem a primeira classe tenho. O Dr. Meirim vai ter de responder no sítio certo a estas decisões que tem tomado", afirmou, ironicamente, enquanto comentava a punição de 113 dias a que foi sujeito devido a um artigo de opinião publicado no jornal A Bola sobre o ex-presidente do Conselho de Arbitragem, Vítor Pereira.

"Isto é a minha vida, a minha profissão, o meu ganha-pão, e ninguém pensa na minha família. Pouco me interessa a família dos outros, quando não se interessam pela minha. Ninguém castiga o castigador. Os dias só dão para somar. Não dão para abater", acrescentou.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

"Fiz um trabalho profundo em conjunto com a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) e 99 por cento do programa eleitoral da FPF para o Conselho de Arbitragem eram as minhas propostas. É lógico que os jogos não se jogam dentro das quatro linhas, uma das frases que consideraram ofensivas. Por isso é que o sistema de classificação de árbitros foi alterado, os relatórios tornados públicos, o video-árbitro foi implementado e os observadores vão deixar de existir. Foi por isso que disse que os árbitros mereciam melhor e foi por isso que disse que a pressão sobre os árbitros metia nojo", vincou.