Bruno de Carvalho já tem manifesto eleitoral

"Sporting no Rumo Certo" é o slogan do presidente recandidato às eleições leoninas

Bruno de Carvalho lançou esta sexta-feira o seu manifesto eleitoral para as eleições à presidência do Sporting, que vão realizar-se a 4 de março, e às quais concorre ainda outro candidato, Pedro Madeira Rodrigues. O presidente leonino, que se recandidata ao cargo que assumiu em 2013, avisa os sócios que é preciso manter o "Sporting no Rumo Certo", o slogan utilizado para este manifesto.

No documento, que pode ser consultado em sportingnorumocerto.com, Bruno de Carvalho lembra a obra feita nos últimos quatro anos, a qual permitiu, refere, "dar rumo ao Sporting", o slogan utilizado na candidatura eleitoral de 2013. Pelo que, agora, conclui, é preciso manter o clube no rumo certo.

"Fizemos a reestruturação financeira necessária que, todos reconhecem, foi um sucesso e devolveu o Sporting Clube de Portugal ao terreno da credibilidade e do respeito externo", refere Bruno de Carvalho, entre várias medidas recordadas neste manifesto para atestar o trabalho feito nestes quatro anos.

"Aproximámo-nos dos centros de decisão e apresentámos propostas efectivas e soluções construtivas. Somos parte integrante da Direcção da Liga Portuguesa de Futebol Profissional. Participámos e estamos em todos os grupos de trabalho sobre as temáticas de propostas para alteração do futebol", recorda.

Também o crescimento do número de sócios é salientado, com o ultrapassar da "fasquia dos 150 mil sócios (mais 60 mil neste mandato, o maior crescimento da história e que marcou também o regresso de muitas famílias)" "E ambicionamos entrar muito em breve no top 3 dos Clubes com mais associados em todo o Mundo", lembra o presidente recandidato neste manifesto eleitoral.

"Lançámos as obras de construção do tão desejado e merecido Pavilhão João Rocha que iremos inaugurar durante este primeiro trimestre de 2017". (...)

"Tanto na SAD como no Clube temos consistentemente tido os maiores lucros de sempre, com os últimos resultados conhecidos a situarem-se nos 63 milhões de euros (1ºTri. 16/17) e 3 milhões de euros (15/16), respectivamente".(...)

"Conquistámos no futebol, vindos do pior lugar de sempre, uma Taça de Portugal e uma Supertaça, e nas modalidades vários títulos entre os quais dois Europeus. Voltámos a conseguir de forma regular o apuramento directo para a Liga dos Campeões o que há muito tempo já não sucedia."

De resto, o fortalecimento competitivo das várias equipas do clube é um dos pontos mais focados neste manifesto, com Bruno de Carvalho a lembrar que o Sporting voltou a ser "temido":

"Temos actualmente equipas mais competitivas, reduzimos a distância para os lugares cimeiros e assumimo-nos com candidatos aos títulos. Voltámos a ser temidos pelos nossos adversários."