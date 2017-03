Bruno de Carvalho garante que não se vai calar por causa do castigo

Pub

Bruno de Carvalho defendeu esta noite que ninguém, nem mesmo a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), pode retirar-lhe o direito de representar o Sporting, e negou ter cometido qualquer infração para ser suspenso 113 dias.

"Deram-me 113 dias. Há de aparecer seja quem for que me retire o direito daquilo que os adeptos do Sporting me deram. Isso está fora de questão [não representar publicamente o Sporting]. 90% dos sócios elegem-me e não é órgão nenhum da FPF que decide que não posso ser presidente", disse Bruno de Carvalho, em entrevista à TVI.

O presidente do Sporting, que salientou não ter cometido infração nenhuma, lembrou que o seu castigo é o maior imposto a um presidente de um clube desde o Apito Dourado.

"Demonstra o estado a que chegámos. Ser eu a levar o maior castigo demonstra que tenho razão de dizer as coisas que digo", argumentou.

O máximo responsável 'leonino' considerou inaudito que o conselho de disciplina (CD) da FPF tenha optado por analisar as suas declarações como um todo e não individualmente.

"Eu sou punido por três infrações autónomas, mas o acórdão dispensa-se de analisá-las individualmente. O que fizeram é analisar como um todo. Isto deve ser inaudito. Uma coisa é apreciar o que foi dito no caso 1, 2 e 3, outra é apreciar o conjunto, sem analisar especificamente", reforçou.

De acordo com Bruno de Carvalho, o Sporting quis juntar várias vezes ao processo vídeos com as suas declarações, mas a sua pretensão nunca foi aceite.

"Explicámos cada uma das coisas, dizendo o que foi dito. [Fui castigado] por notícias de jornal, não quiseram ouvir os vídeos. O que fazem é que uma análise minha opinativa de uma pessoa, no caso Vítor Pereira, se transforme numa análise à classe inteira", acrescentou, indicando que o antigo presidente do conselho de arbitragem "não fez bem nenhum ao futebol".

O presidente do Sporting, refira-se, foi suspenso pelo conselho de disciplina (CD) da Federação Portuguesa de futebol por 113 dias, enquanto o diretor-geral 'leonino', Octávio Machado, foi punido com 75. Em causa uma queixa apresentada pelo Benfica em novembro de 2015 e que o CD agora decidiu, por unanimidade, considerando que Bruno de Carvalho cometeu três infrações de lesão de honra e reputação, enquanto Octávio Machado o fez em duas ocasiões, em declarações publicadas em vários órgãos de comunicações e em redes sociais.

Nesta entrevista, Bruno de Carvalho também fez questão de criticar a Liga e o CA da FPF, liderados por Pedro Proença e José Fontelas Gomes, que o presidente chegou a apoiar.

Acho que os modelos continuam todos errados, a Liga irá continuar a ser um foco de problemas enquanto não se focar naquilo que deve. A Federação devia focar-se nas seleções e futebol amador e o que é justiça e arbitragem devia ser independente. Para mim o modelo inglês era perfeito", salientou, apontando o dedo ao Benfica na questão do seu castigo. "Isto para mim é um género de censura, mas mudou a cor do lápis. Não há dúvida nenhuma que, neste momento, toda a gente diria que há um lápis vermelho", afirmou.

Bruno de Carvalho foi também convidado a responder sobre quem é o principal adversário do Sporting no momento, respondendo de forma irónica. "Durante muitos anos foi ele próprio, mas isso mudou e isso vê-se. Agora estamos com menos dez pontos mas continuo a ser um alvo a abater. Neste momento, o nosso adversário é o futebol português, que tem algum medo de mudar algumas coisas. Vivemos num mundo de perceções e a perceção é que o Sporting não tem poder nenhum. Enquanto não tiverem essa perceção que o Sporting possa ter também esse tipo de poder, vai continuar assim", referiu.

No que diz respeito ao futebol dentro das quatro linhas, e tal como no seu discurso de vitória nas recentes eleições do Sporting, o máximo dirigente leonino voltou a prometer mais do que um título no seu mandato. "Nestes próximos quatros anos quero ser campeão. Não é o ir lutar ou o desejo. Vamos ser campeões mais do que uma vez. Se não o conseguir é porque não sou aquela mais valia que pensava que poderia ser", disse, revelando que pretende renovar com Jorge Jesus. "É o que nós queremos, é o que o Sporting quer. Neste momento também vejo que é a vontade do Jorge. Cada vez está mais apaixonado, como ele diz", revelou o presidente leonino.