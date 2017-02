Bruno de Carvalho garante que Benfica tentou levar Coates

Pub

O presidente do Sporting diz que se divertiu com a situação e lembrou que o uruguaio assinou até 2022 com os leões

Bruno de Carvalho garantiu este sábado, na inauguração do núcleo sportinguista de Matosinhos, que o Benfica tentou contratar Sebastián Coates, defesa uruguaio que esta semana assinou contrato com os leões até 2022.

"Vi capas e capas de jornais a dizer que o Coates ia para o rival e o clube em causa nunca fez um comunicado. De facto bem tentaram, mas apesar de terem tentado, Coates é nosso jogador até 2022. Foi uma situação que me fez divertir e nos tempos que correm não tenho muitos motivos para isso", disse.

No seu discurso, o líder leonino voltou à carga em relação às arbitragens, assumindo que o Sporting "foi gravemente prejudicado pelo fora-de-jogo mal assinalado" na Madeira com o Marítimo. "A única coisa que exigimos é que nos respeitem. O Sporting é o clube que continua a ser mais prejudicado e o Conselho de Arbitragem nada está a fazer", sublinhou.

"Deixámos de ser um clube acomodado e conformado. Neste momento já não sobrevivemos, mas vivemos e queremos ganhar. Já nos sentimos frustrados quando não conseguimos ganhar", acrescentou.