Bruno de Carvalho: "Formou lista com os restos que fui afastando"

O presidentreo do Sporting e candidato às eleições do dia 4 de março criticou duramente Madeira Rodrigues numa mensagem nas redes sociais

Aqui fica a mensagem de Bruno de carvalho na íntegra.

"Os "pilares" de um pedante que tem desrespeitado o Sporting Clube de Portugal e os sportinguistas:

Os candidatos da Lista A têm destilado a sua azia, falta de ideiais e projecto, falta de classe e desprezo pelo Clube e seus Sócios e Adeptos.

O candidato a presidente da MAG da Lista A vem, ao seu estilo pequenino e de intriga constante, fazer posts a deixar a suspeita de que o Sporting CP não tem os Sócios que afirma ter. Para quem quer ser a figura que representa e defende os associados é uma maneira muito baixa de o demonstrar. Mas nada que estranhe e por isso foi afastado;

O candidato a presidente do Conselho Directivo da Lista A já deixou 10 pilares da sua personagem:

1. Formou uma lista para os Órgãos Sociais com os restos que fui afastando (ou se afastaram por perda de mordomias) e pessoas que têm ou tiveram processos com pedidos de indemnização ao Clube e/ou à SAD e que andam nos corredores a ofender e a tentar agredir pessoas como em 2011;

2. Esconde todos aqueles que não lhe dão o amém e que dizem o que sentem, como é o caso do seu mandatário, demonstrando toda a sua mesquinhez e espírito elitista e egocêntrico;

3. Divide os Sportinguistas dizendo que estes são ricos e que existem muitos que não devem ser congregados;

4. Ofende todas as modalidades do Clube, seus atletas, equipas técnicas, responsáveis e staff, dizendo que os investimentos feitos esta época não se traduzem em nada. As modalidades vão respondendo as estas frases e desejos dos nossos rivais, com conquistas constantes de vitórias e de títulos.

As quase duas dezenas de campeões nacionais de atletismo, o título nacional de pista coberta feminino e masculino, ou a taça da liga em futsal são apenas alguns exemplos disso;

5. Diz que o Sporting CP, no futebol, está a destruir a sua formação e mais uma vez, este fim-de-semana e só com vitórias, o Clube mantem a liderança de todos os escalões, tendo a equipa B voltado também às vitórias;

6. Um debate feito de chavões políticos, zero ideias, projecto nulo e mentiras, suspeições sem provas e ataques pessoais;

7. Fala de uma gravação em que cai a máscara a alguém e é de forma consciente e alegre que à frente das câmaras da TVI ofende um sócio cinquentenário e o Clube.

Quando achamos que a falta de respeito e vergonha já não podem ser ultrapassados, eis que este candidato consegue sempre superar o que de pior pode existir num ser humano, já não havendo máscara que o consiga esconder;

8. A Doyen, que quer ficar com o controlo de todos os atletas do Sporting CP, já veio fazer um comunicado a defender o seu "boy" pois está a ser, mais uma vez, desmascarada a sua participação na "equipa" do candidato da Lista A;

9. O candidato da Lista A passou a campanha a dizer que a reestruturação estava feita quando eu cheguei e que nada fiz e, afinal, faz uma patética conferência de imprensa com uma gravação de 2013 que só veio comprovar o que eu sempre disse: não existia nenhuma reestruturação financeira feita, que o plano era o Sporting CP perder a maioria da SAD e que estávamos numa pré-falência que todos julgavam ser uma "morte anunciada".

Afinal eu tinha razão e apenas o trabalho de 24 horas por dia, o amor incondicional que tenho por este Clube e a defesa constante e intransigente do Sporting Clube de Portugal, conseguiram inverter esse caminho, colocando os Sócios no centro de todas as decisões, mantendo o controlo da SAD e fazendo uma recuperação económica que todos os "especialistas" diziam à época ser impossível e que hoje, os verdadeiros especialistas, elogiam;

10. Ando a receber diariamente telefonemas de empresários a dizer que estão a receber telefonemas a pedir treinador para o Sporting CP e questionando se é verdade. Não basta convidar Boloni e anunciar no próprio dia, sem que o mesmo tivesse tido tempo de refletir e de pensar. Por isso assistimos às suas declarações na TV que tanto irritaram o candidato, por Boloni, ao estilo do mandatário da sua lista, ter sido honesto e genuíno nos elogios à minha gestão da Academia e a Jorge Jesus. Ou convidar Delfim que, apesar de campeão, tem um processo grave contra o Sporting CP por causa de uma lesão de que se lembrou 10 anos depois. Ou Pina Cabral que gosta de dar percentagem de passes de atletas do Sporting CP a agentes amigos e que é o grande amigo de Nélio Lucas, o Sr. Doyen, que assim finalmente dominaria de vez a SAD do nosso Clube.

Agora anda a envergonhar mais uma vez o nosso Sporting CP mendigando a todos os agentes que existem um treinador para apresentar como trunfo.

E, pior, faz gala em dizer que o seu "grande trunfo" não é o próprio candidato mas sim alguém que ele, desesperadamente, anda a tentar arranjar. Isto é, coloca-se a si próprio no plano da menos valia e, com isso, diz tudo sobre aquilo que tem para apresentar. Como se numas eleições ao Sporting CP, os trunfos não tivessem que ser os próprios candidatos.

É triste assistir a este desenrolar de patetices, de amadorismo, de demagogia, de populismo e de desprezo pelo Sporting CP e os pelos Sportinguistas, com que o candidato da Lista A nos brinda diariamente.

Que dia 4 de Março ninguém fique em casa, e se mostre que o tempo dos demagogos e elitistas nunca mais voltará ao nosso grande Amor, o Sporting Clube de Portugal!"