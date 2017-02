Pub

Pedro Madeira Rodrigues voltou, esta quarta-feira, a criticar a gestão de Bruno de Carvalho durante os últimos quatro anos, convencido que os sportinguistas não lhe vão dar mais um mandato, nas eleições de dia 4 de março.

"Bruno de Carvalho não vai ser reeleito. Não acredito que os sportinguistas voltem a dar esse benefício da dúvida. Teve a sua oportunidade e tem vindo a piorar", afirmou o candidato a presidente do Sporting, à margem da apresentação do livro "meus AIS, meus EUS", de Vítor Ferreira.

"Este verão e, agora, este mercado de janeiro mostram isso. Funciona ao sabor do vento, não tem projeto. É um perdedor e é isso que os sportinguistas estão a notar cada vez mais. Com Bruno de Carvalho nós não ganhamos. Estamos completamente isolados e não ganhamos", acusou.

Madeira Rodrigues partiu depois para o ataque à gestão de Bruno de Carvalho: "Fartou-se de nos prometer, agora diz que não, 1ue não foi propriamente uma promessa. Prometeu-nos, ainda em janeiro, os três títulos: a Taça da Liga, a Taça de Portugal e o campeonato. Ainda tenho esperanças no campeonato. É difícil, é contra dois...Acho que o segundo lugar ainda conseguimos, mas não podemos deitar a toalha ao chão mas, claramente, começamos a perceber que, com Bruno de Carvalho, não vamos lá."

O candidato lembrou ainda os treinadores que o presidente verde e branco dispensou ao longo do seu mandato. "Não conseguiu aguentar Jesualdo Ferreira, que era um bom treinador; não conseguiu aguentar Leonardo Jardim, mais um bom treinador; mandou embora Marco Silva, excelente treinador, também; e com Jorge Jesus, que veio com a reputação de ganhador...", salientou o gestor, de 45 anos, sem dúvidas: "Bruno de Carvalho está a conseguir fazer de Jorge Jesus um treinador perdedor. E nós, sportinguistas, não nos contentamos com um segundo lugar nem com uma Supertaçazinha, nomeadamente com o investimento colossal que foi feito."