Bruno de Carvalho critica todas as escolhas de Madeira Rodrigues

Presidente do Sporting diz que "Bölöni gosta é de ser treinador", não vê motivos para apostar em Delfim ou Ricardo Pina Cabral e volta a temer a Doyen Sports

Bruno de Carvalho voltou a deixar críticas a Pedro Madeira Rodrigues, rival na corrida à presidência do Sporting, questionando todos os "homens fortes" escolhidos pelo candidato da lista A para assumir a liderança do clube de Alvalade.

"Bölöni diz também que Jorge Jesus é um grande treinador, que estamos a fazer um grande trabalho na Academia e que vai pensar muito bem, pois o que gosta é de ser treinador e que isto de ser dirigente obriga-o a pensar melhor no convite", começou por escrever, no Facebook, Bruno de Carvalho.

O atual presidente do Sporting acusa Madeira Rodrigues de "andar há semanas a desestabilizar o plantel por despeito" e questiona o processo que o levou a apresentar Bölöni como diretor para o futebol. "Apresenta Boloni - muito querido pelos Sportinguistas por ter sido o último treinador Campeão pelo nosso Clube - convidando-o 9 horas antes de o anunciar -, envolvendo-o numa campanha perdedora, levando o próprio a dizer que não sabe como fazer para o Sporting CP ser Campeão uma vez que nada conhece da realidade do Clube", criticou.

A escolha de Delfim, ex-futebolista do Sporting, também merece críticas. "Traz Delfim, atleta Campeão pelo Clube, que desde que deixou o futebol se desligou completamente do mesmo. Delfim tem um processo contra o Sporting e a companhia que faz os seguros ao Sporting CP, mas o candidato diz que ele traria a mística de campeão, esquecendo-se que Manuel Fernandes, um enorme Leão campeão e grande capitão, sempre ligado ao futebol, faz parte da estrutura e apoia a minha candidatura e o meu projeto", apontou Bruno de Carvalho.

Por fim, o candidato pela lista B deixou fortes críticas a Ricardo Pina Cabral e questionou as alegadas ligações que terá a Nélio Lucas, rosto da Doyen Sports e que manteve um longo diferendo com o Sporting. "Apresenta Ricardo Pina Cabral, um advogado que afastei por me pedir para dar 10% do passe de Montero a um agente amigo dele. É também um amigo de Nélio Lucas, entregando assim a gestão da nossa Academia e de talentos (o único que existe em Portugal está na Academia, apoia a minha lista e projeto e chama-se Aurélio Pereira), nas mãos da Doyen, o fundo mais obscuro e assumidamente com práticas lesivas para o futebol (é só ver as várias notícias e investigações feitas sobre este fundo). Se por absurdo isto viesse a acontecer, seria o fim da nossa Academia e do controlo dos nossos jogadores, regressando o Sporting CP ao tempo em que eram os fundos que mandavam em vez de serem os Sportinguistas através do Clube", atirou.

Tempo, ainda, para falar sobre os investidores - Madeira Rodrigues lembrou que os russos prometidos por Bruno de Carvalho nunca apareceram, mas o presidente do Sporting riposta. "O candidato diz que tem investidores e que os ia apresentar. Ficámos, no entanto, por fotos das arábias, mentiras e a habitual falta de coragem para dizer que andou a tentar vender o Clube, em total desrespeito para com a vontade dos Associados, não percebendo que qualquer novo investidor que entre significa a perda da maioria da SAD pelo Clube", defendeu.