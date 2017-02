Bruno de Carvalho "envergonhado" com Madeira Rodrigues

Pub

Presidente e candidato às eleições do Sporting critica "forma baixa" como o seu rival nas eleições se comportou no debate entre ambos

Bruno de Carvalho, presidente do Sporting e candidato às eleições do dia 4 de março, colocou uma mensagem no seu facebook oficial a lamentar a forma como Pedro Madeira Rodrigues se comportou no debate entre ambos na Sporting TV, quinta-feira à noite.

"Ontem percebi a grande diferença entre os debates realizados em 2011 e 2013 e o que ontem aconteceu. Nos dois primeiros, como candidato, apenas tinha uma liberdade que a responsabilidade de ser Presidente me retirou. A forma baixa como o outro candidato abordou o debate de ontem deixou-me, como Sportinguista, envergonhado", escreveu Bruno de Carvalho no Facebook.

Mais tarde ainda acrescentou: "O candidato não mostrou uma ideia ou, sequer, uma proposta. Ataques com mentiras, calúnias, difamações e suspeições foram as únicas coisas que foi capaz de fazer. Mas não se poderia esperar melhor de um candidato que, apesar da idade, nunca liderou coisa nenhuma e sempre foi liderado. É um profissional das nomeações políticas, e isso ficou patente pelo amadorismo e total falta de conhecimento do Clube e dos dossiês, pelo discurso demagógico e pela postura populista que demonstrou. Nunca conquistou nada na vida, nem sequer teve de lutar por nada."