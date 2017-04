Bruno de Carvalho apela a um 25 de abril no futebol

Pub

Presidente leonino quer ver "uma revolução pacífica, mas estruturante" no futebol português

Numa mensagem publicada na rede social Facebook, o presidente do Sporting assinala as comemorações do 25 de abril com um apelo para que o espírito da revolução de abril se cumpra também no futebol.

Para Bruno de Carvalho, "a indústria do futebol é, claramente, um dos sectores onde o 25 de Abril ainda não se cumpriu por completo". "Há ainda quem não tenha percebido, certamente por conformismo ou porque beneficia do estado actual das coisas, a necessidade imperiosa de uma revolução pacífica, porém disruptiva e estruturante, no futebol português", acrescenta.

O dirigente leonino diz que os adeptos não podem ser "ignorados nem marginalizados" nessa transformação. "Mas também eles têm que saber estar à altura do momento que vivemos", avisa, referindo que "a guerrilha e as provocações constantes só nos conduzem a tragédias e desgraças que não podem repetir-se".

Por isso, deixa um apelo à massa associativa do Sporting: "não nos rebaixarmos ao nível daqueles que não sabem estar no desporto de forma digna e que valorizemos, como o temos feito, a grandeza dos nossos princípios e valores enquanto instituição centenária".