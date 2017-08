Bruno de Carvalho diz que Ristovski fecha o plantel

Pub

O presidente do Sporting disse hoje que o plantel da equipa de futebol para que 2017/18 está fechado, considerando, após o anúncio da contratação do defesa Stefan Ristovski, que é um grupo equilibrado, maduro e irreverente.

"A estrutura que trabalha comigo está de parabéns. Hoje, com a contratação de Ristovski, conseguimos uma equipa com equilíbrio e maturidade, mas também irreverência. Para isso, conta também a aposta na formação. Neste momento, o nosso plantel está fechado", disse o presidente dos 'leões' em declarações à Sporting TV.

Apesar de anunciar que o plantel para a nova época está encerrado, Bruno de Carvalho salvaguarda, porém, possíveis 'casos excecionais'.

"Alguma eventual saída terá de ser por valores irrecusáveis. Temos isso assegurado até porque não quisemos que repetir erros da época passada, em que chegaram jogadores no último dia de mercado", afirmou.

Questionado acerca de comentários que apontam um desinvestimento na área da formação, o presidente 'leonino' desvalorizou-os e alertou os sócios e adeptos para se manterem focados no que é essencial.

"Isso é um mito criado por quem tem de arranjar formas de nos atacarem. Não nos preocupemos com o que dizem. O importante é focarmo-nos na reconquista da alma sportinguista", disse Bruno de Carvalho.

O Sporting estreou-se no campeonato no domingo, com uma vitória por 2-0 no terreno do Desportivo das Aves.