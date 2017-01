Bruno de Carvalho anuncia "emagrecimento" do plantel e segura Jesus

Pub

Presidente do Sporting reagiu no Facebook após eliminação da Taça de Portugal

O presidente do Sporting reagiu esta quarta-feira nas redes sociais, após a derrota do Sporting em Chaves que significou a eliminação do clube da Taça de Portugal.

No Facebook, Bruno de Carvalho - que ontem foi assobiado pelos adeptos - escreveu um longo texto em que anuncia cortes no plantel mas assegura a continuidade de Jorge Jesus.

O presidente do Sporting começa por admitir, "sem rodeios", que a presente época tem sido uma "desilusão", mas garante que "atirar a toalha ao chão não é uma hipótese". E assinala: "é, nestes momentos, que as lideranças têm que ser firmes. Temos um projeto, um rumo certo, e não é uma época mal conseguida que nos deve permitir deitar a perder tudo o que foi construído, ainda por cima com tanto esforço e amor".

Garantindo que não irá "fazer o gosto a quem, fora e dentro do nosso clube, quer sangue pelo sangue", Bruno de Carvalho anuncia que irá, "com o treinador Jorge Jesus", manter a coesão do grupo: "Eu sou o responsável máximo e, logo de seguida, o treinador. Precisamos do vosso apoio para mantermos esta equipa, a quem resta um objetivo que, estando difícil, não é impossível: o campeonato".

Pedindo aos adeptos que "mesmo de coração partido", não abandonem o clube, o presidente do Sporting escreve ainda que "o plantel sofrerá um emagrecimento neste mercado de inverno, o que vai fortalecer o grupo. Precisamos dos melhores focados, e determinar, mais uma vez, a linha da exigência extrema que existe neste clube".

Segundo Bruno de Carvalho, "quando fechou o último mercado, a comunicação social e os sportinguistas eram quase unânimes ao afirmarem que se tinha construído um dos melhores planteis de sempre da história do clube". Mas o presidente sublinha que não alinhou no discurso, explicando que houve "esforços que não resultaram, um facto indesmentível". "Entendo bem a frustração e tristeza que todos sentimos, mas cá estamos para assumir as nossas responsabilidades e fazer as 3 coisas que são a receita para ultrapassar estes ciclos negativos: trabalhar, trabalhar e trabalhar!".

Polícia obrigada a intervir em Alvalade

Depois de ser eliminada em Chaves, a equipa do Sporting foi recebida já na madrugada desta quarta-feira pelos adeptos no Estádio de Alvalade, que gritaram "joguem à bola" e dirigiram insultos aos jogadores e treinador. A PSP interveio quando o grupo no local tentou esperar pelos jogadores que saíram de carro junto às garagens, criando uma zona de proteção.

A equipa, que foi de autocarro de Chaves até ao Porto onde a aguardava um voo charter para a transportar até Lisboa, desembarcou no aeroporto de Figo Maduro cerca das 2:00 e seguiu depois para o Estádio de Alvalade, sob escolta policial.