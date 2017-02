Pub

As eleições do Sporting, para as quais concorrem Bruno de Carvalho e Pedro Madeira Rodrigues, estão marcadas para 4 de março.

Bruno de Carvalho aceitou o desafio de Pedro Madeira Rodrigues para a realização de dois debates de ideias em período de campanha eleitoral. No entanto, o atual presidente do Sporting não deixou o empresário sem resposta, tratou de relembrar aquilo que, no seu entender, são as regras do "jogo".

"Esse debate será feito. A data será definida entre os mandatários e a mesa da assembleia-geral. Não são os candidatos quem define seja o que for", atirou, perante o massivo aplauso da plateia, em pleno auditório Artur Agostinho, no Estádio de Alvalade, onde formalizou a candidatura.

Bruno de Carvalho aproveitou o slogan de campanha de recandidatura à presidência do Sporting, esta sexta-feira, para traçar um paralelo entre o presente e o futuro do clube de Alvalade. Depois da divulgação, a 19 de janeiro, das linhas gerais do projeto, Bruno de Carvalho deixa agora a decisão nas mãos dos sócios. "Compete aos sócios, em consciência, avaliar o trabalho realizado e escolher o melhor projeto para dirigir o Sporting nos próximos quatro anos", disse.

"Somos claramente os mais bem preparados para implementar o que é necessário. Prova disso são as pessoas que estão comigo e os membro das listas. A nossa equipa mantém-se forte", garantiu, sem esquecer Pedro Madeira Rodrigues. "Não há tempo para experiências e amadorismos. Temos uma equipa sólida e competente, com provas dadas. Esta é uma realidade conhecida por todos que analisam de forma séria", completou.

O atual líder leonino quer mais um mandato, para fazer melhor: "Atual época desportiva no futebol não está a corresponder ao que esperávamos e já fizemos a analise. Também sentimos desalento pelos resultados, mas não se reflete no amor ao clube. Nunca atiraremos a toalha ao chão."

