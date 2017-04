Bruno de Carvalho absolvido de queixa do Arouca

Pub

O presidente do Sporting criticou Carlos Pinho, dizendo que em África viu "búfalos com atitude mais calma", entre outras coisas, poucos dias depois do episódio registado em Alvalade

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, foi absolvido de uma queixa apresentada pelo homólogo do Arouca, Carlos Pinho, anunciou esta quarta-feira o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

A 15 de novembro, poucos dias depois do confronto entre os dois presidentes no túnel do Estádio José Alvalade, Bruno de Carvalho criticou Carlos Pinho numa conferência de imprensa do futsal do clube, dizendo que em África viu "búfalos com atitude mais calma", entre outras coisas.

No final desse jogo, da 10.ª jornada da I Liga, ganho pelo Sporting, por 3-0, os dirigentes dos dois clubes acusaram-se mutuamente de agressões.

O Arouca apresentou queixa ao Conselho de Disciplina, que agora decidiu absolver Bruno de Carvalho.