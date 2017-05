"Deixem-me em paz". Bruno de Carvalho abandona Facebook

Pub

Presidente verde e branco pede que os adeptos o "deixem em paz" e para o deixarem trabalhar

O presidente do Sporting Bruno de Carvalho revelou esta terça-feira que irá deixar de fazer publicações na rede social Facebook, apelando aos adeptos para que o deixem trabalhar na procura das "alegrias" para o clube verde e branco.

"A única coisa que vos peço para a próxima época é que me deixem em paz, que me deixem trabalhar como eu achar melhor para depois poderem viver as alegrias que tanto merecemos. A próxima época será assim mais um momento crucial da minha passagem pelo Clube, e não existirá ninguém mais motivado do que eu para a Glória que tanto merecemos", lia-se num dos parágrafos que o presidente verde e branco escreveu.