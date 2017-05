Pub

Presidente leonino com muitas críticas nas entrelinhas ao treinador Jorge Jesus lamenta que o jogo "deprimente" frente ao Belenenses

Bruno de Carvalho não se conteve após a derrota com o Belenenses e fez muitas críticas, a maior parte delas visando Jorge Jesus mas sempre sem mencionar o treinador leonino.



"Aos sportinguistas que vieram em massa só posso pedir desculpa, isto não tem nada a ver com o Sporting, os sportinguistas não merecem aquilo que viram, pouco me interessa o caudal ofensivo da equipa, interessa-me vencer. Foi um jogo deprimente. Temos que refletir todos no que estamos a fazer; dirigentes, treinadores e atletas. Não há justificações que permitam a ter um estádio cheio, quando não estamos a lutar por nada e darmos um dia tão mau aos sportinguistas, só posso pedir desculpa", começou por dizer Bruno de Carvalho antes de acentuar as críticas.

"Dizer que o Sporting que foi o único que fez por vencer mas o que vai ficar é um resultado de 3-1, os sportinguistas têm sido fantásticos numa época que correu péssima para os nossos objetivos e tenho pena. Resultado deprimente que não corresponde ao que nós queremos. Tudo tem que ser diferente na próxima época. Ser do Sporting não é dar desculpas, é vencer", complementou à Sporting TV.