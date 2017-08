Bis de Gelson num arranque seguro e eficaz do leão

Pub

Internacional português e reforço Acuña brilharam num jogo com exibição q.b. do Sporting, diante de um Aves que raramente colocou em causa a superioridade dos lisboetas

O Sporting começou bem o campeonato, com uma vitória relativamente tranquila na Vila das Aves, por 2-0, num jogo em que revelou grande controlo sobre o adversário e apreciável segurança defensiva. Jorge Jesus tinha dado a dica na conferência de imprensa de antevisão da partida, ao dizer que teria de arranjar forma de compatibilizar no onze dois jogadores com a qualidade de Adrien e Bruno Fernandes, mas poucos pensariam que a primeira experiência ocorresse logo ontem, até porque obrigou à saída da equipa de Podence, sem dúvida um dos jogadores em melhor forma neste Sporting.

Uma opção que permitiu aos leões ganhar em segurança e circulação de bola, mas perder em acutilância, velocidade e atrevimento no último terço do campo. Isto para além de desviar Bruno Fernandes da posição onde mais rende... Foi só a partir dos 20 minutos que o Sporting começou a materializar o seu domínio com lances de perigo para a baliza de Adriano. E logo com duas grandes oportunidades em escassos segundos, ambas paradas pelo experiente guarda-redes brasileiro: primeiro, a remate de Bruno Fernandes, em que curiosamente o árbitro Tiago Martins não vislumbrou que houve defesa, não tendo considerado canto, e depois a disparo de Acuña.

Estes dois lances foram como que uma "abertura das hostilidades". Logo a seguir foi a equipa da casa a estar muito perto do golo, mas Rui Patrício mostrou toda a sua categoria e negou o golo a Braga. O guardião português viria a ser decisivo mais uma vez no final da primeira parte, ao impedir que Guedes festejasse. Guarda-redes de um grande é isto: intervir poucas vezes mas bem, "oferecendo" pontos à sua equipa.

O Sporting adiantou-se no marcador aos 23", com Gelson a ser lançado por um longo passe de Acuña e a trabalhar bem na área, ainda que Adriano tenha facilitado. Refira-se que o extremo argentino fez um belo jogo, com o seu outro ponto alto a ser uma "bomba" à barra no início da segunda parte. Acuña trouxe criatividade, boa capacidade de passe e disciplina tática, não restando dúvidas de que é reforço. Curiosamente, terminou aqui a produção ofensiva dos verdes e brancos até ao intervalo, se excetuarmos um livre de Adrien, parado por Adriano.

O Sporting continuou a dominar após o intervalo, mas sem impor um ritmo muito forte e criando poucos lances de perigo efetivo. Basta dizer que Bas Dost não fez um único remate em todo o jogo, embora tenha feito boas assistências para os colegas. Reconheça-se, no entanto, a enorme segurança dos leões, não permitindo a mínima veleidade a um Aves que não criou perigo no segundo tempo.

Jorge Jesus mexeu logo aos 61" e 65", com Podence e Battaglia a renderem, respetivamente, Bruno Fernandes e Adrien, e a equipa ganhou outra acutilância ofensiva, principalmente graças à boa entrada do pequeno português. O 2-0 foi natural e surgiu aos 76", com Gelson a bisar, aproveitando um mau corte de Carlos Ponck.