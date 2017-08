Pub

Treinador do Sporting projeta o próximo campeonato e revela que tentou demover Octávio Machado de sair do clube

Jorge Jesus considera que o Benfica está em vantagem para ser campeão nacional, pelo menos para já. "Se o Benfica está mais fraco? É muito subjetiva a forma como se prepara a pré-época... Há quem queira chegar bem ao campeonato e quem queira disputar os resultados na pré-época, cada treinador tem a sua metodologia. Mas quem parte em primeiro lugar para o campeonato é nitidamente o Benfica, pois foi o primeiro classificado da época passada", começou por referir, na conferência de imprensa de antevisão do jogo deste domingo com o Desportivo das Aves, que marca a estreia dos leões na I Liga.

O treinador do Sporting foi questionado sobre as situações de Schelotto e Bryan Ruiz, que foram afastados do grupo. "Falam-me de dois jogadores, mas também temos os casos do Douglas, do Castaignos e do Spalvis, entre outros. São dois jogadores sobre os quais tomei as minhas decisões, tal como tomei a decisão de ir buscar o Schelotto, que nem clube tinha", lembrou.

Jorge Jesus garantiu que não teve nada a ver com a decisão de Bruno de Carvalho deixar de se sentar no banco: "Não tive influência e se tivesse eu gostaria que ele ficasse no banco, já lhe disse..."

O treinador leonino teceu grandes elogios a Bruno Fernandes, percebendo-se pelas suas palavras que o médio tem lugar garantido na equipa inicial nesta altura. "Teremos de arranjar maneira de encaixar no onze um jogador com essas características individuais. Em relação ao tempo de trabalho, leva vantagem em relação ao Adrien, pois tem sete semanas de trabalho e o Adrien duas semanas e meia, mas por outro lado, o Adrien trabalha comigo há dois anos... Posso dizer que são dois jogadores com muita qualidade", frisou.

Noutro âmbito, Jorge Jesus reconheceu que gostaria que Octávio Machado não tivesse saído do Sporting: "É um grande amigo e um grande profissional que quis sair pelos pés dele. Tenho de respeitar a decisão dele, mas procurei que ele não tomasse essa decisão".