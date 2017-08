Pub

Treinador do Sporting falou sobre o que deixou na Luz há dois anos

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, falou esta semana sobre o computador de Jorge Jesus quando esteve estava no Benfica e sobre uma alegada ideia de Domingos Soares de Oliveira, administrador das águias, em cometer um crime informático sobre o mesmo. Pois bem, este tema foi motivo de conversa entre o treinador e os jornalistas, no lançamento do jogo com o V.Setúbal, marcado para esta sexta-feira. O técnico abordou o assunto, mas limitou-se a dizer que perdeu seis anos de trabalho.

"Sabem o que é o disco de um computador? Nesse disco estavam seis anos do meu trabalho e, basicamente, o Benfica ficou com o meu trabalho. É só isso", referiu o treinador, que também não fugiu a outro tema 'quente' da semana, nomeadamente sobre as notícias que vieram a público sobre um eventual pedido de transferência por parte de Adrien e William Carvalho.

"Não sei como estão as cabeças deles, pois ainda não consigo entrar na cabeça das pessoas. Sei que são dois jogadores cobiçados e têm o mercado em cima. Tenho de trabalhar em função do momento, que é o dia a dia, e por isso se surgirem coisas novas e tenho de estar preparado. O Sporting preparou-se. Agora, não é verdade que tenham falado comigo para sair, numa me propuseram isso", referiu o técnico.

Quanto ao jogo de sexta-feira, diante dos sadinos, em Alvalade, o técnico espera repetir o resultado e a exibição da primeira jornada, diante do Desportivo das Aves.

"É na nossa casa, com os nossos adeptos. Queremos fazer o que fizemos nas Aves, um jogo bem conseguido, com muita segurança, onde possamos mostrar a nossa capacidade coletiva e individual, proporcionar aos nossos adeptos um bom jogo e ganhar", referiu o treinador que assumiu não ir convocar o mais recente reforços Ristovski: "Ainda não tem as ideias da equipa".