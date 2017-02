Bas Dost: "Não estava muito interessado em ir para China"

Pub

Avançado leonino diz que não era uma das suas prioridades

Bas Dost, avançado do Sporting, revelou em declarações ao jornal holandês Algemeen Dagblad que não quis rumar ao futebol chinês.

"Eu também não estava muito interessado em dar esse passo. A China não é uma das minhas prioridades e sinto-me muito feliz no Sporting", disse o avançado.

A proposta, que nunca foi confirmada oficialmente, terá partido do clube Tianjin Quanjian, que esteve interessado no benfiquista Mitroglou. No caso do avançado benfiquista, a proposta foi confirmada por um dirigente do clube chinês.