Bas Dost eleito o melhor jogador de março na I Liga

Pub

O avançado do Sporting que é o melhor marcador do campeonato, que marcou seis golos em três jogos em março, recebeu 19,06% dos votos

O avançado holandês Bas Dost, do Sporting, foi eleito o melhor jogador do mês de março da I Liga portuguesa de futebol, anunciou esta quarta-feira a Liga de clubes.

Melhor marcador do campeonato, Bas Dost, que marcou seis golos em três jogos em março, recebeu 19,06% dos votos, ficando à frente do brasileiro Soares (16,40) e do argelino Brahimi (6,97), ambos do FC Porto.

O mexicano Corona, igualmente dos 'dragões', marcou o melhor golo do mês, no empate a um golo com o Vitória de Setúbal, na 26.ª jornada.

Na II Liga, Paulinho, do Gil Vicente, foi considerado o jogador do mês, com 11,85% dos votos, à frente de Pires (8,15%), do Portimonense, e de Rui Costa (6,91%), do Varzim.