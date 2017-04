"Bas Dost e Alan Ruiz são a melhor dupla." Números dão razão a Jesus...

Pub

Leões melhores do que dragões e águias na concretização e aproveitamento das ocasiões flagrantes. Hoje jogam em Setúbal.

"O Alan é um miúdo, tem 22 anos. Apostámos nele e sabíamos o que tínhamos contratado. O talento estava e está lá, era uma questão de tempo. Penso que o Alan Ruiz e o Bas Dost são a melhor dupla de avançados do futebol português", afirmou ontem Jorge Jesus, na conferência de antevisão do jogo de hoje com o Vitória de Setúbal (20.30, Sport TV), da 29.ª jornada da I Liga.

E os números dão razão ao treinador do Sporting - nos jogos em que os jogadores alinharam como dupla, pelo menos em 45 minutos, o holandês e o argentino foram mais assertivos e eficazes do que os rivais: Jonas e Mitroglou (Benfica); Soares e André Silva (FC Porto).

Ou seja, embora as outras duplas suplantem a leonina em alguns capítulos (os portistas têm por exemplo a melhor média de golos por jogo, 1, 7), Bas Dost e Ruiz juntos são mais fortes na concretização global dos remates (33,3%, contra 25,5 dos dragões e 20,7 das águias) e no aproveitamento das ocasiões flagrantes de golo (92,9%, contra 58% dos dois adversários).

Os leões já fizeram 16 jogos juntos, quase o dobro das outras duplas de avançados, e marcaram 25 golos em 75 remates (ver gráfico). Já Mitroglou e Jonas só coincidiram em campo mais de 45 minutos por nove vezes, apontaram 12 golos em 58 remates e registaram um aproveitamento das ocasiões flagrantes na ordem dos 58,3%.

Os dragões Soares e André Silva são a dupla com menos jogos juntos (o brasileiro só chegou ao Dragão no mercado de inverno), apenas sete, mas fizeram 12 golos em 47 remates, tendo conseguido concretizar 58,8% das oportunidades flagrantes de golo que tiveram.

É preciso ressalvar que a contribuição de Alan Ruiz só ocorre em força desde janeiro, já que na primeira volta foi quase nula. O mesmo argumento para Jonas, que começou a época lesionado e só voltou em janeiro. Também Soares fez uma volta do campeonato ao serviço do Vit. Guimarães e só despontou no FC Porto desde fevereiro.

Os 86 pontos e o antijogo sadino

Habituado a "discutir os primeiros lugares", Jorge Jesus duvida que os dois rivais na luta pelo título, Benfica e FC Porto, cheguem aos 86 pontos que os leões fizeram na última temporada. "Eu gosto mais de dizer que o Sporting em oito jogos ganhou sete e empatou um. Ainda temos seis jogos e sabemos que não vamos conseguir a pontuação do ano passado, nem de longe nem de perto. E nunca me vou esquecer que fiz 86 pontos e não fui campeão. Neste ano se calhar nenhum dos dois vai fazer isso e um vai ser campeão", atirou o treinador, que já conta com Gelson no Bonfim. Mas se jogar e vir cartão, o extremo falha o dérbi com o Benfica: "Não adivinho. Sei lá se vai levar cartão. Se o colocar a jogar, não é pelo cartão. Se não jogar, joga outro."

Jesus lembrou ainda que o V. Setúbal fez bons resultados nos confrontos com os grandes, mas "quando marca primeiro, torna-se uma equipa perigosa porque depois faz muito antijogo, um pormenor muito importante". E garantiu que não há qualquer "tensão" extra depois das "questões administrativas" que levaram Geraldes e Ryan Gauld a regressar a Alvalade, depois de os sadinos eliminarem os leões da Taça da Liga.