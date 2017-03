Bas Dost de ouro tudo resolve até quando a inspiração é fraca

Pub

Perante um adversário que parece condenado à despromoção, a equipa de Jesus conseguiu o essencial, graças ao acerto do holandês que marcou seis golos nos últimos dois jogos

Com mais dois golos de Bas Dost, o Sporting bateu sem grandes dificuldades um Nacional que parece ter a despromoção como destino inevitável, numa partida de fraca qualidade em Alvalade. Os leões mantiveram assim oito pontos de vantagem sobre o Sp. Braga, que passara no Restelo, e cumpriram o objetivo de proporcionar ao avançado holandês a hipótese de somar mais pontos na luta pelo título de melhor marcador da Liga e da Europa.

Ontem, num jogo que arrancou ainda com a luz do dia, Jorge Jesus voltou a surpreender. Não só manteve Matheus Pereira no onze (Bruno César regressou aos convocados mas ficou no banco) como fez regressar Rúben Semedo à equipa, depois de várias rondas com Paulo Oliveira a fazer companhia a Coates (que voltou assim ao lado direito da zona central da defesa). Já Alan Ruiz recuperou a titularidade no apoio a Bas Dost, apesar da boa exibição de Podence em Tondela, enquanto Bryan manteve-se na posição 8. Do outro lado, Jokanovic preferiu colocar Ricardo Gomes no tridente da frente em vez de Zequinha.

Apesar de ter entrado a mandar no jogo, a equipa da casa mostrou--se desde logo algo trapalhona e desinspirada, isto apesar de ter chegado bem cedo ao golo, na sequência de uma bola parada. Bryan Ruiz marcou o canto e o inevitável Bas Dost antecipou-se à marcação, cabeceando para o fundo da baliza de Adriano Fachini. Para uma equipa que já entrou com ar de condenada em Alvalade, sofrer um golo assim era o pior que lhe podia suceder, e o segundo esteve perto de surgir três minutos após o primeiro, mas o remate de Gelson desviou num defesa e saiu rente ao poste.

Com a convicção de que o mais difícil estava feito, o Sporting começou a cometer erros e o Nacional conseguiu tempo e espaço para dois remates seguidos. O primeiro saiu à figura de Rui Patrício, mas o segundo, de Tiago Rodrigues, ficou a centímetros de entrar no ângulo. Ainda assim, lá atrás, a equipa insular não disfarçava o nervosismo e Bas Dost, após novo remate de Gelson, voltou a introduzir a bola na baliza, embora em posição irregular - o lance motivou muitos protestos quer do banco quer das bancadas (de onde voaram vários objetos, que se juntaram à festa dos petardos que tinha ocorrido antes do início do jogo), mas a decisão de Jorge Ferreira e do seu auxiliar foi a correta.

Nível baixa

Esse não contou, contou o seguinte, aos 34 minutos. Outra vez num canto, em que a defesa visitante fez o possível e o impossível por perder a bola, o que com um avançado como Bas Dost por perto se revela quase sempre fatal. Este não se fez rogado, disparando quase sem ângulo entre Fachini e o poste, fazendo o 2-0 que iria revelar-se como desfecho final do encontro - até porque o Nacional, nas raras ocasiões em que chegou com perigo à frente, ou não acertava no alvo ou, quando o conseguia, atingia a zona do seguro Rui Patrício. Como sucedeu já na segunda parte, através de Sequeira (52") e Tiago Rodrigues (76"), o elemento mais inconformado de uma equipa que já leva 13 jogos sem conseguir vencer e não marca fora da Choupana há seis.

De resto, os últimos 45 minutos tiveram poucos motivos de interesse e ainda baixaram mais o nível, que já não tinha sido alto, da primeira metade. O Sporting pareceu saciado bem cedo e defendeu melhor, mas raramente conseguiu encaixar boas combinações no último terço, algo que nem as entradas de Podence e Bruno César (que começou na esquerda e ainda passou para o meio nos 20 minutos que esteve em campo) alteraram. E com o aproximar do apito final, levantou o pé de tal forma que até as bancadas reagiram com uma forte assobiadela.