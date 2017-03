Bas Dost: "Bruno de Carvalho está sempre presente, só falta dar o treino"

Pub

Em entrevista a um jornal holandês, o avançado do Sporting falou da relação com o presidente e deixou elogios para Jorge Jesus: "ele entende tudo sobre mim".

Bruno de Carvalho surpreendeu-o e Jorge Jesus conquistou-o. Em entrevista ao jornal holandês Dagblad van het Noorden, Bas Dost, avançado do Sporting, falou de tudo, inclusive dos principais responsáveis pelo futebol leonino. A viver a primeira época em Portugal, o avançado holandês parece sentir-se em casa... mesmo que tenha estranhado algumas coisas ao início.

"O presidente senta-se no banco todos os jogos. Eu nunca via o presidente do Wolfsburgo. Ou antes, via uma vez por ano: na festa de natal. Aqui o presidente [Bruno de Carvalho] está quase sempre no treino. Só falta ele dar o treino, porque de resto está quase sempre lá", explicou o atacante, dizendo ainda que a eleição presidencial "foi um circo", porque o candidato derrotado [Madeira Rodrigues] "queria mudar tudo", "o tipo de situações que na Holanda não acontece".

Jorge Jesus também surpreendeu Bas Dost mas rapidamente o seduziu para o seu projeto. "Nunca tive um treinador que soubesse tão bem o que eu posso e o que eu não posso fazer. E ele sabe muito bem como convencer todos os outros jogadores a jogar de forma a eu poder tirar o melhor rendimento de mim. Recebo exatamente as bolas que eu gostava de receber", afirmou o avançado. "Ele entende tudo sobre mim. Conhece-me por dentro e por fora. Se ele não fosse uma pessoa tão importante neste clube, a minha transferência não teria acontecido, porque o Wolfsburgo já tinha recusado duas propostas por mim. Então o presidente do Wolfsburgo disse-me que tinha recebido outra proposta, de um clube que tinha um treinador que era um Deus. Então corri um risco, mas a verdade é que agora estou a fazer golos e o responsável por fazer isso possível é o treinador", notou Dost.

Por isso tudo, o atacante nem quis saber do interesse do Tianjin Quanjian, da liga chinesa. "Quando o meu empresário me disse que existia interesse de um clube chinês e que eles tinham apresentado uma proposta concreta de 40 milhões de euros, eu ri-me às gargalhadas. Depois fiquei lisonjeado, uma proposta de 40 milhões de euros não é normal. O Sporting tinha-me comprado meio ano antes por um quarto desse valor. Mas o clube recusou. O presidente disse a um jornal que não iam aceitar a proposta. Isso foi especial, para mim. Mostra o apreço que têm por mim ao recusar 40 milhões de euros. Não me importei, porque não estava à espera de ir para a China. Ia ganhar muito dinheiro, claro, mas eu tenho um bom contrato aqui no Sporting", explicou.

De resto, Dost tem razão para se sentir feliz na equipa leonina: está na luta pela Bota de Ouro, entregue ao melhor marcador dos campeonatos europeus (segue apenas um golo atrás de Lionel Messi). "Não estava de facto à espera disto, mas é um prazer estar nesta lista", concluiu.