Treinador da equipa de futebol feminino do Sporting aborda o jogo do título com o Sporting de Braga que tem o aliciante de se realizar no Estádio José Alvalade

A equipa de futebol feminino do Sporting estreia-se no sábado no Estádio José Alvalade, diante do Braga, num jogo "especial" no qual gostaria de contar com o apoio do público e do presidente do clube, Bruno de Carvalho.

Numa antevisão ao encontro com as arsenalistas, as leoas consideraram ser uma autêntica final do campeonato nacional, já que Sporting e Braga seguem invictos e empatados no primeiro lugar, somando ambos 47 pontos, em 17 jornadas disputadas.

"Se calhar é decisivo para o Braga, mas para o Sporting não é certamente decisivo. É muito importante, porque acho que a equipa que sair na frente sai claramente em vantagem. Todos os nossos jogos são finais e as finais jogam-se para ganhar. O espírito é o mesmo", disse o treinador Nuno Cristóvão aos jornalistas antes da sessão de trabalho em Alvalade.

Apesar de ser um jogo num palco diferente daquele a que as suas jogadoras estão habituadas, o técnico leonino disse que o sentimento dominante é de tranquilidade, embora tenha admitido a existência de alguma ansiedade.

"Naturalmente estão muito ansiosas, que é o normal. Jogar neste campo não é fácil e não vai ser fácil para nós e nem para o Braga. Mas quero acreditar que a moldura humana que vai estar aqui no sábado vai ajudar-nos a alcançar os nossos objetivos", frisou, acrescentando: "Estamos num bom momento."

Ao sentar-se no lugar habitualmente ocupado por Jorge Jesus nos jogos da equipa principal, Nuno Cristóvão foi questionado se gostava de contar também com a companhia de Bruno de Carvalho no banco de suplentes. O técnico confessou não esperar essa posição do líder leonino, mas fez questão de enaltecer o apoio recebido.

"Penso que vai estar na bancada a assistir ao jogo, mas vai ter de sair rapidamente, porque vai estar pouco tempo depois no Estoril a acompanhar a equipa profissional. Mas devo dizer que eu e a equipa temos sentido um enorme apoio do presidente. Tenho a certeza que, na bancada ou no banco, ele vai estar com a equipa", explicou.