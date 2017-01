Pub

Candidato à presidência do Sporting fala em "impreparação para o cargo" de Bruno de Carvalho numa entrevista à Renascença

Pedro Madeira Rodrigues, candidato à presidência do Sporting nas eleições do dia 4 de março, deixou críticas à atuação do presidente Bruno de Carvalho no rescaldo do empate em Chaves, quando foi ao balneário com um discurso duro contra os jogadores.

"Aparentemente, equipa e presidente estão de costas voltadas, os jogadores fartaram-se desta liderança egocêntrica, das voltas olímpicas quando se ganha e das fugas quando se perde. Pode ter havido um momento decisivo depois deste jogo com o Chaves. Dizem-me que [os jogadores] já não respeitam nem ouvem o presidente. Até compreendo a reação de Bruno de Carvalho, pela necessidade de abanar, mas a forma e o timing escolhidos só demonstram a sua impreparação para o cargo", disse à Renascença.

"Os nossos capitães não mentem. Podem não ter contado tudo, mas temos que nos proteger, algo que Bruno de Carvalho não sabe fazer. Não vou desvalorizar o que os nossos capitães disseram. Confio que, apesar do presidente, a equipa será capaz de se unir na terça-feira [no jogo da Taça frente ao Chaves], sabendo que tem o apoio de todos os sportinguistas e que estamos perto de dar um novo rumo ao Sporting. Bruno de Carvalho é cada vez mais o principal desestabilizador do clube e a tendência é para piorar, ele é parte do problema e não da solução", defendeu.

Madeira Rodrigues referiu ainda que Bruno de Carvalho não pensará duas vezes em afastar Jorge Jesus se achar que isso o beneficiará nas eleições. "Vai fazer tudo para ganhar as eleições no dia 4 de março. Se ele pensar que afastar Jorge Jesus o ajudará, vai fazê-lo sem pestanejar", atirou.