André Pinto muito próximo de reforçar os leões

Defesa-central português do Sporting de Braga está em final de contrato e deve chegar a Alvalade no início da próxima época. Entre os interessados estavam Benfica, Fiorentina e Hull.

André Pinto está muito próximo de reforçar o Sporting. A informação é avançada esta terça-feira pelo jornal O Jogo, que adianta ainda que o central português do Sporting Braga, de 27 anos, já tem tudo acordado com os leões, tendo inclusive realizado exames médicos.

O central, formado no FC Porto, está em final de contrato com o Sporting de Braga. E, portanto, é livre de assinar com qualquer outro clube, com efeitos a partir de julho. Entre os emblemas interessados no seu concurso, estariam também Benfica, Fiorentina e Hull mas os leões terão sido mais céleres.

Recorde-se que André Pinto, que era um dos capitães do Sporting de Braga esta temporada, foi afastado da equipa principal após a chegada do novo treinador, Jorge Simão. O técnico considerou, então, a decisão "irrevogável" mas o seu motivo não foi esclarecido pelo emblema arsenalista.

André Pinto representava o Sporting de Braga desde 2013/14. Antes vestiu as camisolas de FC Porto (apenas nas camadas jovens), Santa Clara, Vitória de Setúbal, Portimonense, Olhanense e Panathinaikos (Grécia).