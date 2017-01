André Pinto fez-se leão em 24 horas por 800 mil/ano

Pub

Central acaba contrato com o Sp. Braga e recusou Benfica, Fiorentina e Hull City. Assina por quatro épocas e mais uma de opção

Em 24 horas, e a pedido de Jorge Jesus, o Sporting abordou André Pinto e chegou a acordo com o defesa central do Sp. Braga em final de contrato. O bracarense vai assinar por quatro anos, mais um de opção. Contactado pelo DN, o Sporting informou "não ter comentários a fazer sobre o assunto".

No entanto, segundo soube o DN, o negócio entre o clube leonino e o jogador está feito, tendo o bracarense recusado as abordagens de Benfica, Fiorentina e Hull City. André Pinto vai receber 800 mil euros limpos por ano, em Alvalade, durante quatro épocas mais uma de opção - será acionada caso o jogador faça um determinado número de jogos na equipa.

A contratação do central foi um pedido expresso de Jorge Jesus, o que indicia que o técnico está envolvido na preparação da nova temporada, apesar de contestado pelos últimos resultados. André Pinto prepara-se assim para rumar a Lisboa e vestir a camisola do Sporting, mas só em julho, depois de terminar a ligação a Braga.

O defesa central de 27 anos já tinha recusado renovar com o Sp. Braga e está, nesta altura, afastado do plantel de Jorge Simão. Ontem, no lançamento da Final Four da Taça da Liga, o treinador arsenalista foi confrontando com a mudança do central para Alvalade, mas evitou comentários: "É um assunto que não me diz respeito."

Segundo soube o DN, o Sporting informou o rival de Braga das conversas com o jogador, na segunda-feira à noite, por fax, altura em que decorria a Gala do 96.º aniversários dos minhotos, que só viram o dito fax ontem de manhã. O DN contactou o Sp. Braga, que não fez comentários.

Tal como mandam as regras da FIFA, num cenário de fim de contrato, o clube interessado tem de informar o emblema que o atleta representa sobre a abordagem. Tal como fez no início de 2016, por exemplo, o Benfica, ao comunicar ao Sporting que Carrillo tinha chegado a acordo com as águias.

William sem propostas

Nem Atlético de Madrid nem Liverpool. Segundo fonte do Sporting, não chegou qualquer proposta pelo médio defensivo a Alvalade até ontem. O camisola 14 é considerado um jogador fundamental para Jorge Jesus, apesar da recente chegada de Palhinha, e só uma proposta a rondar o valor da cláusula de rescisão (45 milhões de euros) convencerá Bruno de Carvalho a negociar William.

E depois da saída de Markovic para o Hull City os leões procuram ainda colocar mais quatro jogadores, pelo menos, neste mercado: Meli, Petrovic, André e Elias. E resolver o dossiê de Ryan Gauld e André Geraldes. "Se fosse para regressar ao Sporting nem retorquíamos. Agora, tirá-los daqui para serem colocados no Chaves... foi uma ofensa", disse ontem o presidente do Vit. Setúbal, que não abre mão dos jogadores. Gauld e Geraldes estavam cedidos e foram chamados após o polémico jogo da Taça da Liga que acabou com a eliminação da equipa de Jesus.