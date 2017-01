Pub

Bas Dost bisou, Adrien saiu lesionado, Platiny ainda assustou e Elias foi expulso perto do final

O Sporting aproximou-se do 2.º lugar da I Liga, após vencer o Feirense, por 2-1, em Alvalade, na 16.ª jornada da competição.

Bas Dost, aos cinco e 17 minutos, após assistências de Joel Campbell e Alan Ruiz, fez os dois golos do Sporting, ascendendo assim à liderança dos melhores marcadores da I Liga, com 11 golos.

O Feirense ainda assustou, com Platiny a marcar aos 61 minutos, mas o Sporting manteve a vantagem, e nem a expulsão de Elias, nos instantes finais, tirou o triunfo aos leões.

A partida ficou, ainda, marcada pela lesão de Adrien Silva na primeira parte, com o médio do Sporting a abandonar o estádio de ambulância e com um colete cervical.

O Sporting passa a somar 33 pontos, tantos quanto o Sporting de Braga, menos dois do que o FC Porto e oito do que o Benfica.

