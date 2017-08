Pub

Avançado argentino tem lesão no tornozelo direito

O Sporting divulgou este sábado que Alan Ruiz irá falhar o jogo deste domingo em casa do Desportivo das Aves, a partida de estreia da I Liga da época de 2017/18.

O avançado argentino tem uma entorse no tornozelo direito, de acordo com o boletim clínico do clube leonino.