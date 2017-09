Pub

Presidente leonino garante que o clube de Alvalade entregou os documentos a tempo e diz esperar que o Leicester ainda consiga inscrever o futebolista

Bruno de Carvalho comentou ainda a recusa da FIFA em inscrever Adrien Silva. E aproveitou para eliogiar o antigo capitão leonino



"Teve um comportamento absolutamente exemplar neste defeso. Espero que o Leicester, com os recursos, consiga fazer a inscrição. Um jogador com a qualidade do Adrien merece estar a jogar. Quando o Leicester vende o Drinkwater, é a esperar pela entrada do Adrien. FIFA pronunciou-se quanto à inscrição, não quanto à transferência. As negociações têm os seus timings e introduzir as documentações no TMS por vezes trazem estes dissabores. O Sporting entregou documentos a tempo. O último documento entrou segundos depois, tenho pena que isso tenha acontecido ao Adrien", sustentou.