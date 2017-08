Adrien Silva:"Estou de alma e coração neste clube"

Pub

O jogador está focado no Sporting e promete que dará tudo pela camisola leonina

Adrien Silva garantiu estar "de alma e coração" no Sporting, prometendo total compromisso enquanto envergar o emblema dos leões.

Segundo noticia avançada pelo Record, o treinador do Sporting, Jorge Jesus, reuniu-se com Adrien e William Carvalho para uma conversa informal, a fim de perceber o nível de compromisso que os dois jogadores apresentam nesta altura da temporada, supondo que ambos têm vários clubes interessados nos seus serviços.

Apesar de existirem várias propostas pelo capitão leonino, nenhuma agrada ao jogador e ao clube, sendo que o Sporting só deixará sair o médio por valores próximos dos 25 milhões de euros.

Mesmo com as várias movimentações de mercado, Adrien dá todas as garantias de compromisso sempre que vestir a camisola leonina: "Estou no Sporting, sou do Sporting e, enquanto aqui estiver, podem contar comigo e prometo que darei tudo por esta camisola", disse em declarações ao Record.

O jogador adiantou ainda que o Sporting é a sua segunda casa e que está como sempre esteve "de alma e coração, com atitude e compromisso".

Bruno de Carvalho havia já definido o valor de mercado dos jogadores mais influentes da equipa, permitindo apenas as saídas dos mesmo se chegarem à SAD ofertas similares ao valor pedido, o que até agora ainda não aconteceu. Ainda assim as expectativas dos dirigentes leoninos é que, com o aproximar do fecho do mercando de transferências, comecem a chegar ofertas que revelem o verdadeiro valor de mercado dos capitães de equipa.

Após a vitória no jogo inaugural da I Liga portuguesa de futebol, contra o Desportivo das Aves, o capitão leonino deixou uma uma mensagem no Facebook, dando uma garantia: "Só uma direção: vencer!"