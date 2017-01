Adrien Silva nos convocados do Sporting

Pub

Leões defrontam nesta quarta-feira o Vitória de Setúbal. Rui Patrício, Schelotto e Rúben Semedo ficaram de fora

O treinador do Sporting repetiu a convocatória para o jogo de hoje com o Vitória de Setúbal, da terceira jornada da Taça da Liga em futebol, com Adrien recuperado e Rui Patrício, Ruben Semedo e Schelotto a continuarem de fora.

Jorge Jesus chamou os mesmos 18 jogadores que estiveram na última partida dos 'leões', frente ao Varzim (vitória por 1-0), com Rui Patrício, Ruben Semedo e Schelotto, todos a contas com problemas físicos, a ficarem de fora das escolhas.

O médio Adrien Silva, que saiu com problemas físicos na última partida do Sporting, está recuperado e foi chamado para o jogo de hoje.

Quem também ficou de fora foi o lateral esquerdo Marvin Zeegelaar, por opção técnica, enquanto João Pereira deixou o clube e rumou aos turcos do Trabzonspor.

O jogo entre o Vitória de Setúbal e o Sporting está agendado para hoje, pelas 20:15, no estádio do Bonfim, numa partida que será dirigida pelo portuense Rui Oliveira.

À entrada para a última jornada da fase de grupos da Taça da Liga, o Sporting lidera com seis pontos em dois jogos, enquanto o Varzim está em segundo com três pontos, os mesmos que o Vitória de Setúbal, sendo o Arouca o último classificado.

Lista dos 18 convocados:

- Guarda-redes: Beto e Azbe Jug.

- Defesas: Jefferson, Coates, Paulo Oliveira, Douglas e Ricardo Esgaio.

- Médios: Adrien Silva, Campbell, Bryan Ruiz, Bruno César, William Carvalho, Elias, Gelson Martins e Markovic.

- Avançados: André, Bas Dost e Castaignos.