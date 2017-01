Adrien reavaliado esta terça-feira

Pub

Médio do Sporting com traumatismo na coluna cervical

Adrien Silva será esta terça-feira reavaliado ao traumatismo na coluna cervical sofrido no passado domingo durante o jogo com o Feirense.

O internacional português lesionou-se ainda na primeira parte do encontro, que terminou com a vitória do Sporting por 2-1, e teve mesmo de ser observado no Hospital Santa Maria, onde fez exames e acabou por receber alta.

Na segunda-feira o médio não treinou, tendo descansado em casa, mas hoje será reavaliado, de forma a perceber se o traumatismo o poderá impossibilitar de ser opção para Jorge Jesus no jogo da 17.ª jornada, contra o Desportivo de Chaves, marcado para o próximo sábado.