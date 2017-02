Adrien falha seleção mas deve defrontar Benfica

Pub

Médio contraiu uma lesão ligamentar no encontro com o Rio Ave e é certo que falhe pelo menos cinco encontros do campeonato mais o duplo compromisso da seleção

Adrien, capitão do Sporting, tem uma lesão mais grave do que se suspeitava quando foi substituído aos 79 minutos no encontro do último sábado com o Rio Ave.



O médio vai estar inativo num período estimado de seis a oito semanas devido a lesão ligamentar, segundo informação fornecida pelo Sporting na tarde desta segunda-feira.

O capitão leonino sofreu "uma lesão no ligamento lateral interno do joelho direito", na sequência do choque com Jaime aos 79 minutos do jogo com o Rio Ave, informou o clube leonino no boletim médico divulgado esta segunda-feira.



Assim sendo, se Adrien recuperar dentro do prognóstico mais animador - seis semanas - falhará, em representação do Sporting, os jogos com Estoril, V. Guimarães, Tondela, Nacional, Arouca e ainda os compromissos da seleção diante da Hungria e da Suécia, sendo que o primeiro diz respeito à fase de qualificação para o Mundial 2018 na Rússia.



Caso sejam respeitadas as oito semanas de paragem, Adrien ficará ainda fora das opções de Jorge Jesus nos encontros diante de Boavista e V. Setúbal.



Em conformidade com a informação prestada pelo Sporting, Adrien estará sempre disponível para a receção ao Benfica agendada, por ora, para 23 de abril