Adrien e William falam em conversa "normal" com o presidente

Os capitães do Sporting negaram este domingo ter existido qualquer conflito com Bruno de Carvalho após o empate em Chaves. "O presidente foi ao balneário mostrar a sua insatisfação e, como capitães, entrámos em diálogo, o que é normal", garantiu ontem Adrien Silva, em declarações à SportingTV, em resposta às notícias que davam conta de uma confusão no balneário do Estádio Municipal de Chaves, após o empate 2-2, que teria envolvido os jogadores e Bruno de Carvalho.

William Carvalho, sub-capitão leonino, reforçou essa ideia garantindo que foi "um diálogo normal", deixando a certeza de que na terça-feira, outra vez em Chaves mas para a Taça de Portugal, a equipa "vai dar a resposta em campo".

Adrien Silva admitiu que existe "frustração" na equipa, algo que considera "natural" devido ao empate que impediu a aproximação ao líder Benfica. Nesse sentido, deixou a certeza de que "a equipa vai responder da melhor forma para reverter a situação" complicada por que está a passar.