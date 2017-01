Adeptos leoninos tentaram invadir relvado em protesto

Pub

Após mais um resultado adverso para os objetivos do Sporting, este sábado, os adeptos do Sporting tentaram invadir o relvado do Estádio dos Barreiros, no Funchal (Madeira). Intervenção policial serenou os ânimos.

Mais um mau resultado - um empate 2-2 com o Marítimo, que deixa o Sporting a seis pontos do FC Porto e em risco de passar a estar a dez do Benfica, caso os encarnados vençam o Tondela, no domingo - levou os adeptos do Sporting a protestarem após a partida realizada nos Estádio dos Barreiros, no Funchal.

Quando, no final da partida, os jogadores do Sporting se deslocavam para uma das bancadas do topo do estádio para agradecer o apoio dos adeptos, uma pequena falange forçou a entrada em campo, obrigando os futebolistas a voltar para trás. A intervenção da polícia acabou por acalmar rapidamente os ânimos mais exaltados.