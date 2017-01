A limpeza ganha forma, já só faltam os meninos da Academia

Pub

João Pereira foi o primeiro, Markovic o segundo, ontem foram Elias e André. Depois de Palhinha, a mudança de política aguarda pelas chegadas de Francisco Geraldes e Podence

Está em velocidade de cruzeiro a limpeza, ou emagrecimento como lhe chama Bruno de Carvalho, do plantel do Sporting que, a partir de agora, terá à disposição de Jesus mais produtos da Academia.

Sendo verdade que João Pereira rumou aos turcos do Trabzonspor ainda numa altura em que os leões lutavam pela Taça de Portugal e Taça da Liga, depois do anúncio presidencial de que o plantel iria ser reduzido, assim como a folha salarial, Markovic, que estava emprestado pelo Liverpool, reforçou o Hull City de Marco Silva nos mesmos moldes.

Durante o dia de ontem ficou selado o segundo adeus de Elias a Alvalade. O internacional brasileiro foi vendido ao Atlético Mineiro por 2,2 milhões de euros mas os leões podem receber ainda um milhão de euros de bónus caso o clube de Belo Horizonte vença o Brasileirão e a Taça dos Libertadores; cada uma destas provas está quantificada em meio milhão de euros. E com esta operação o clube de Alvalade poupa mais de 1,3 milhões em ordenados com Elias até final da época.

André também vai ser anunciado como reforço do Sport Recife, que vai pagar 1,2 milhões ao Sporting, mais 200 mil euros do que os leões pagaram em agosto e isto sem falar nos 1,2 milhões em ordenados que o Sporting poupa até final da temporada.

Enquanto isso, Zeegelaar ultima os detalhes que o separam do Norwich, clube que vai pagar 3,5 milhões de euros pelo concurso do lateral-esquerdo, e Meli espera que lhe digam quando reforçar o Racing Avellaneda.

E assim se vai alterando a política desportiva do futebol profissional do Sporting, que já assegurou o regresso de João Palhinha que, inclusivamente, se estreou a titular na principal equipa dos leões frente ao Marítimo.

Mas para falarmos de uma alteração de facto na política desportiva do futebol profissional do Sporting, há situações a concretizar como os regressos do médio-ofensivo Francisco Geraldes e do extremo Podence, ambos ainda ao serviço do Moreirense, que hoje disputa a meia-final da Taça da Liga com o Benfica.

Estes dois futebolistas são considerados essenciais pela estrutura leonina, mas o clube minhoto mostra-se algo renitente em assinar a revogação dos empréstimos, pois os mesmos teriam de ser requeridos até 31 de dezembro último, o que não aconteceu, visto que naquela altura o Sporting ainda pensava em ganhar tudo. Inclusivamente, Bruno de Carvalho, no início de 2017, augurou a explosão de "Markovic na segunda metade da época".

Ao que o DN conseguiu saber, Geraldes e Podence têm instruções para se apresentarem em Alvalade no início da próxima semana. O Sporting conta com as boas relações que tem mantido com o Moreirense para solucionar da melhor maneira este assunto, tendo na manga para contrapor como alternativas os angolanos Gelson, Ary Papel e ainda o brasileiro Wallyson, que está de regresso a Alvalade após escassa utilização ao serviço dos belgas do Standard Liège.

Mas para que tudo corresse da melhor maneira para o Sporting neste mês de janeiro o ideal passava pela transferência a título definitivo do médio Petrovic e do defesa brasileiro Douglas. O salário do sérvio é verdadeiramente um entrave; 1,2 milhões de euros líquidos/ano, ou seja, este futebolista tem um custo anual de 2,4 milhões e ainda temos de contabilizar o milhão de euros gasto na sua aquisição. Por aqui se percebe que não será fácil colocar o médio com contrato até 2020.

Douglas é uma situação diferente pois, de certa forma, ainda conta para Jorge Jesus, contudo, se surgir uma oferta esta será analisada com muito bons olhos.

A finalizar, William Carvalho. O médio tem mercado e a sua saída pode ser uma realidade desde que surja uma oferta na ordem dos 30 milhões de euros. Há clubes interessados, mas nenhum ainda formalizou o interesse. É importante referir que no contrato do campeão da Europa consta uma cláusula que obriga o Sporting a depositar cinco milhões de euros na sua conta bancária caso surja uma proposta oficial de 35 milhões.