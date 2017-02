A explicação para Bruno de Carvalho falar dos rivais

Pub

Presidente do Sporting mostra como afinal Benfica e FC Porto também falam muito um do outro

O presidente do Sporting e candidato às eleições do dia 4 de março deixou uma mensagem nas redes sociais a meter-se com o bate boca entre o Benfica e o FC Porto, para provar que afinal não é só ele que fala dos rivais.

Aqui fica a mensagem na íntegra:

"Porque não vivemos de eleições mas sim de trabalho diário, para além de um fim-de-semana totalmente vitorioso em todas as modalidades, fica aqui uma pergunta dirigida aos "arautos" da sabedoria que dizem que, no Sporting CP, se fala demasiado dos rivais:

Porto e Benfica estão na luta pelo primeiro lugar e, diariamente, cada um só fala do outro... porque será?

Opinar é livre, justo e um direito. Mas para se ser campeão só quem cá está é que sabe o que se passa e como se deve combater o "status quo".

Espero que todos aqueles que estão sempre a opinar sobre este assunto, vejam o que estão a fazer os nossos rivais e porque tivemos que deixar de ser "anjinhos" para continuar a agir como temos feito.

Porque, como todos nós, eu quero o Sporting CP campeão (em tudo)!"