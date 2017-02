Pub

Uruguaio e Gelson Martins satisfeitos por continuarem de leão ao peito

Sebastián Coates e Gelson Martins renovaram com o Sporting e já manifestaram a sua satisfação por continuarem de leão ao peito. Aliás, o uruguaio, que foi colocado na rota do Benfica, até brincou com o slogan "a culpa é", que tem sido muito usada pelos encarnados esta temporada, até em casos de merchandising.

"Muitas coisas fizeram com que ficasse no Sporting. Fiquei porque o clube é muito grande, tem muita história e pelos adeptos", disse Coates, deixando um recado ao rival Benfica: "A culpa é do Sporting.".

Também Gelson Martins demonstrou todo o seu contentamento por continuar de leão ao peito. "Os melhores do mundo nascem aqui e é aqui que eu vou ficar", salientou o jovem jogador.