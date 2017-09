Pub

Prémios da UEFA já são suficientes para cobrir eventual dívida relativa ao diferendo surgido quando Rojo saiu para Old Trafford

Está a fazer três anos que o Sporting rescindiu rasgou os seus acordos com a Doyen, fundo de jogadores que ajudou no consulado Godinho Lopes os leões a contratarem o argentino Rojo e o marroquino Labyad. O diferendo levou o Sporting a ver os seus prémios da UEFA cativos na última época mas entretanto, sabe o DN, o clube de Alvalade foi reembolsado em 2,8 milhões de euros na semana passada.

Quando o Sporting vendeu o argentino ao Man. United por 20 milhões de euros não reconheceu os 75% do passe que a Doyen detinha. O clube de Alvalade alegou para a rescisão do contrato com o fundo de jogadores que o Doyen interferia "com a vida interna do clube" e violava "a lei e moralidade".

O tempo foi passando, o TAS deu razão à Doyen e a verdade é que em março deste ano a dívida leonina já ia nos 15,3 milhões de euros, incluindo juros e açambarcando também o processo relativamente a Labyad. O Sporting não recebeu prémios, que ficaram retidos no Office des Poursuites, uma espécie de tribunal de execuções suíço e cujo equivalente aproximado em Portugal é o Tribunal do Comércio. Entretanto, em Portugal as duas partes estão a dirimir no Tribunal da Relação de Lisboa. A Doyen quer o reconhecimento da sentença do TAS. O Sporting tem como intenção "obter uma declaração de ilegalidade no pedido de reconhecimento de sentença estrangeira efetuado nos tribunais portugueses", como esclareceu Carlos Vieira, vice-presidente do Sporting para a área financeira, ao DN em março passado. Neste momento, como os valores de prémio já são superiores à dívida em caso de condenação, quando o processo transitar em julgado, o Sporting recebeu os tais 2,8 milhões de euros.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Significa isto que esta época o Sporting vai receber por inteiro as verbas com que a UEFA premeia as equipas que participam na Liga dos Campeões. Por estar na fase de grupos, o Sporting arrecadou 12,7 milhões. A isto acresce três milhões por ter vencido o play-off. Com bilheteira, marketpool e prémios de rendimento desportivo a fasquia dos 20 milhões é tangível.