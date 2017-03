Pub

Fernando Santos não reservou qualquer nome surpreendente para a convocatória para o jogo a doer com a Hungria e para o amigável com a Suécia, a realizar no Funchal. Regressos de Cédric, Pepe, Eliseu e João Moutinho

Fernando Santos anunciou esta quinta-feira os convocados para o duplo confronto com a Hungria e Suécia, sendo que o primeiro é respeitante à fase de qualificação para o Mundial 2018, a realizar na Rússia.



Eis os convocados:



Guarda-redes

Rui Patrício (Sporting), Anthony Lopes (Lyon), Marafona (Sp. Braga)



Defesas

João Cancelo (Valencia), Cédric (Southampton), Nélson Semedo (Benfica), Pepe (Real Madrid), Bruno Alves (Cagliari), José Fonte (West Ham), Luís Neto (Zenit), Raphael Guerreiro (B. Dortmund), Eliseu (Benfica)



Médios

Danilo (FC Porto), William Carvalho (Sporting), João Moutinho (Mónaco), PIzzi (Benfica), Renato Sanches (Bayern Munique), André Gomes (Barcelona), João Mário (Inter de Milão)



Avançados

Gelson Martins (Sporting), Bernardo Silva (Mónaco), André Silva (FC Porto), Éder (Lille), Ricardo Quaresma (Besiktas) e Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

Refira-se que em relação à última convocatória saem os lesionados Adrien e Nani e ainda o lateral Antunes, regressam Cédric, Pepe, Eliseu e joão Moutinho. Desta vez, Fernando Santos optou por chamar 25 elementos ao invés dos 24 que convocou para o último encontro com a Letónia.